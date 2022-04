À quatre journées de la fin du championnat, le PSG a officiellement validé le 10e titre de champion de France de son histoire ce samedi suite au match nul face au RC Lens (1-1). Une performance historique pour le club de la capitale qui compte désormais le plus grand nombre de championnat remporté, à égalité avec l’AS Saint-Etienne. Désormais, un grand ménage est attendu aussi bien dans l’organigramme du club qu’au sein de l’effectif actuel. Et le premier concerné par un départ se nomme Mauricio Pochettino.

Encore sous contrat jusqu’en 2023, l’entraîneur argentin a déçu depuis le début de son mandat en janvier 2021. Face à cette situation, les différentes parties ne souhaiteraient pas poursuivre l’aventure ensemble. Le quotidien Le Parisien précisant même que le divorce est imminent et qu’il « relève juste d’un règlement financier. Une quinzaine de millions d’euros sont en jeu pour libérer le technicien argentin et son staff de sa dernière année de contrat. » Ainsi, quelques noms sont annoncés pour remplacer le coach parisien. Et ce lundi, le sérieux média The Times confirme une piste citée il y a quelques jours : Antonio Conte. Le quotidien britannique précise que l’actuel coach de Tottenham « convoite le poste au PSG alors que Mauricio Pochettino est sur le point d’être limogé. » Actuellement, le club de la capitale serait en train de finaliser le limogeage de l’Argentin de 50 ans et Antonio Conte fait office de candidat pour le remplacer.

Cependant, The Times précise que Zinédine Zidane serait toujours le choix numéro 1 du PSG, mais ce dernier est toujours intéressé par le poste de sélectionneur de l’Equipe de France, en cas de départ de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2022. Ainsi, le board parisien pourrait se tourner vers son plan B qui se nomme Antonio Conte. Possédant encore une année de contrat avec les Spurs, l’ancien coach de la Juventus a déjà jeté le doute sur son avenir dans le club londonien en mars dernier. « J’ai encore une année de contrat mais vous savez très bien que le football est très étrange. Vous pouvez avoir quatre ans de contrat et le club peut vous licencier (…) Mais vous savez que le football change rapidement. » Ainsi, un chassé-croisé peut également être envisagé entre les deux clubs. En effet, l’été dernier, Tottenham avait tenté de faire revenir Mauricio Pochettino, après une première expérience réussie chez les Spurs (2014-2019). Mais les dirigeants anglais avaient fait face à l’intransigeance de leurs homologues parisiens. Cependant quelques mois plus tard, le départ de Mauricio Pochettino semble quasi acté et un retour en Premier League intéresse le natif de Murphy. Mais The Times indique que Newcastle serait aussi intéressé par le profil de l’Argentin.