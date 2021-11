Rothen : « Ramos peut devenir le vrai patron du PSG »

Ce dimanche, le PSG était opposé à l’ASSE en terre stéphanoise dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Et si la victoire a été poussive (1-3), c’est surtout un autre évènement qui a cristallisé toutes les attentions : le premier match sous le maillot rouge et bleu de Sergio Ramos. Une première plus que convaincante sur laquelle est revenu Jérôme Rothen au micro de RMC..

Et pour l’ancien joueur du PSG, qui a été grandement impressionné par le niveau affiché par le défenseur de 35 ans, Sergio Ramos peut devenir le véritable taulier du club parisien : « Je crois en la bonne étoile de Sergio Ramos ici au PSG. Face à Saint-Etienne, qui était plutôt sur une bonne dynamique, après autant de mois sans jouer, franchement il m’a surpris. On a vite oublié quel joueur il est. Quand on voit l’impact qu’il a sur ses coéquipiers, c’est un vrai patron. C’est un joueur multifonctions. Il est bon dans les duels, dans le placement, l’anticipation, la vision du jeu… Tout cela, il ne l’a pas perdu. En plus, sur ce match, techniquement, il n’a quasiment pas eu de déchets. Et il n’a pas fait que des passes à deux mètres, il a tenté des transversales. Et ça, même si Marquinhos peut le faire, c’est tout de même une nouveauté dans le jeu du PSG. Donc oui, je suis agréablement surpris par son niveau. Mais je n’avais pas vraiment de doute, parce que, ce joueur-là, il n’y a pas d’équivalent dans le monde. S’il laisse ses soucis physiques de côté, il deviendra le vrai patron du PSG. Certains parlent de Thiago Silva, mais ça n’a rien à voir. Ramos est unique dans son aura, dans sa façon de se faire respecter sur le terrain et dans le vestiaire. «