Rothen : “Tu ne gagneras pas la C1 sans un grand Neymar”

Neymar était présent en conférence de presse ce mardi, une première pour lui depuis 2018, à J-1 de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City. Le Brésilien (29 ans) a confirmé être à son meilleur niveau, tout comme son équipe. Pour Jérôme Rothen, le PSG aura besoin d’un grand Neymar pour espérer remporter la Ligue des Champions.

“Si Paris gagne la Ligue des Champions, c’est forcément que ton joueur phare – Neymar en l’occurrence – est au top de sa forme. Tu ne gagneras pas la Ligue des Champions, déjà d’une tu ne passeras pas la double confrontation contre City, sans un grand Neymar. Contre le Bayern, il a moins marqué les gens que Mbappé ? Kylian était le buteur et souvent, ce qui est un peu triste pour les autres joueurs, on retient celui qui marque. On ne va pas réduire les prestations de Kylian et dire qu’il a été moins bon que Neymar. Il a fonctionné comme un grand joueur comme il le dit très souvent. Ça manquait de régularité dans les matches importants, décisifs. Ça a été le cas pour Mbappé contre Barcelone, sur le match aller et le match retour. Donc très bien, mais à côté on a quand même un Neymar qui a brillé, rappelle l’ancien parisien dans l’émission Top of the Foot sur RMC. Le match aller, rappelle-toi les difficultés du PSG pour avoir la balle. Ils étaient souvent acculés sur leur but. Dès qu’ils ressortaient proprement le ballon, c’est parce qu’ils arrivaient à trouver Neymar. Au match retour, pendant une heure de jeu cela a été magnifique. Après, il y a eu une baisse physique de Neymar et comme par hasard on a senti un PSG un peu moins percutant. […] En gagnant la Ligue des Champions, il pourra rentrer directement dans les cœurs des Parisiens.“