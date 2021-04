Neymar : “Je vais tout faire pour porter le PSG”

J-1 avant la demi-finale aller d’UEFA Champions League tant attendue entre le PSG et Manchester City, au Parc des Princes. Encore en lice dans trois compétitions, les Parisiens voudront obtenir un résultat positif avant la confrontation retour en Angleterre la semaine prochaine. Et à la veille de ce choc face aux Citizens, Neymar Jr s’est présenté en conférence de presse d’avant-match, une première depuis le 2 octobre 2018. Extraits choisis.

Le match face à Manchester City

Neymar : “Ce sera un match difficile. C’est une grande équipe et ce sera aussi difficile que le Bayern. On fera de notre mieux et on fera tout pour gagner le match.”

Sa forme avant cette demi-finale

Neymar : “Je me sens bien et heureux. Je me sens bien physiquement. Je vais tout faire pour porter le PSG demain pour aller en finale.”

Parle-t-il du Ballon d’Or avec Mbappé ?

Neymar : “Je me sens bien. Mon premier objectif, c’est la Champions League et pas le Ballon d’Or. Ce n’est pas la première chose qui est dans ma tête actuellement. Moi, je veux porter ce match et avoir cette Ligue des champions, comme ça à l’avenir je pourrais me dire que j’aurais remporté 1, 2 ou 3 Ligue des champions. Je veux aider le PSG à avoir ce trophée. Au sujet de Mbappé ? C’est un très grand joueur, il nous aide et marque des buts. Je souhaite qu’il atteigne le maximum. C’est un grand joueur.”

Sa prolongation de contrat avec le PSG

Neymar : “J’ai déjà parlé de ça lors du dernier match, ce n’est pas le sujet actuellement. Je me sens bien et très heureux. C’est la saison où je me sens le plus heureux. Je me sens à l’aise et les choses vont venir naturellement.”

Comment le PSG peut-il grandir davantage ?

Neymar : “Oui, le PSG a beaucoup grandi et il progresse de plus en plus. Ce n’est pas pour rien qu’il fait partie des meilleurs clubs. On est aux portes de la Ligue des champions. La saison passée, on a fini deuxième. Le PSG a beaucoup progressé et on va continuer pour que ça progresse davantage.”

Un moyen de rentrer encore plus dans l’histoire du club en remportant la C1 ?

Neymar : “Oui, on est de mieux en mieux. On va tout faire pour gagner. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette année au niveau technique et du coach. On travaille et on va en direction de la victoire. Quand je suis arrivé, j’avais déclaré que l’objectif était la Ligue des champions. Il faut poursuivre notre travail et persévérer pour gagner.”

Ses changements depuis son arrivée au PSG en 2017

Neymar : “Depuis que je suis arrivé, j’ai eu des difficultés et je les ai surmonté. J’ai toujours été un vrai professionnel même si certains disaient des mauvaises choses. Moi quand je suis sur le terrain, je joue et je suis professionnel. Cette année on est en demi-finales, on va tout faire pour battre Manchester City. Je me sens bien dans ma peau et je reste professionnel même quand j’étais en difficulté.”