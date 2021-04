Jérôme Brisard au sifflet lors de PSG / Lens

Le PSG est encore en course dans trois compétitions. En demi-finales de Ligue des Champions et de Coupe de France, et à un point de Lille avec encore quatre matches de Ligue 1. Après la réception de Manchester City demain soir, le PSG retrouvera le Parc des Princes trois jours après pour affronter Lens dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1 (samedi, 17 heures, Canal Plus). Une rencontre contre le performant promu lensois (5e) qui sera arbitrée par Jérôme Brisard. Il sera assisté par Benjamin Pages et Matthieu Lombard. Le rôle de quatrième arbitre a été confié à Bastien Dechepy alors que François Letexier et Christian Guillard s’occuperont de la VAR. L’homme en noir de 35 ans a déjà arbitré le PSG à deux reprises cette saison. Lors du premier Classico de la saison (3e journée, 13 septembre 0-1) et lors du huitième de finale de Coupe de France remporté face à Brest (0-3, 6 mars). En 16 matches de Ligue 1, Monsieur Brisard a distribué 64 cartons jaunes et 9 cartons rouges.