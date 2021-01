Mauricio Pochettino acte II. Après un nul 1-1 à Saint-Etienne mercredi, le PSG enchaîne avec la réception du Stade Brestois 29 ce soir (21h/Canal Plus) au Parc des Princes. Le technicien argentin n’aura pas beaucoup plus de munitions dans le cadre de la 19e journée de L1. Certes, Alessandro Florenzi, Layvin Kurzawa et Mauro Icardi sont de nouveau aptes, mais avec une condition physique loin d’être optimale. Et ce sera sans Danilo Pereira (ischios-jambiers), Leandro Paredes (hanche), Presnel Kimpembe (ischios-jambiers), Neymar (cheville), Juan Bernat (genou) ni Rafinha (Covid). En conséquence, il ne faut pas trop en demander à Mauricio Pochettino, prévient Didier Roustan, président de L’Equipe du Soir.

“Quand on parle de progrès escomptés, on s’attend à quelque chose de radical. Je pense qu’il est là depuis trop peu de temps et que les problèmes sont trop profonds. Ca va être un peu juste, il faut lui laisser du temps quand même pour réaliser certaines choses. Il y a encore beaucoup d’absents. C’est difficile pour Pochettino de trouver des leviers maintenant. Il va falloir qu’il accélère le processus mais ce n’est pas un Mandrake. Comme Brest est une équipe joueuse, tu peux avoir du spectacle, et ça peut laisser un peu plus d’espace au PSG. Contre Saint-Etienne, le pressing était dur.”