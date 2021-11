Le PSG est en trêve internationale depuis plusieurs jours et pourtant l’actualité ne s’arrête jamais. De retour à l’entrainement collectif, Sergio Ramos suscite les fantasmes le plus fous comme c’est le cas avec Jérôme Rothen. Le consultant pour RMC Sport pense que l’international espagnol va s’imposer dans le onze titulaire Rouge & Bleu et pourrait même récupérer le brassard de capitaine de Marquinhos. Des propos qui vous ont fait réagir sur les réseaux sociaux et dans les commentaires, mais aussi Didier Roustan sur la Chaîne L’Équipe. Le journaliste estime qu’il est « impossible » que l’ancien madrilène devienne le capitaine du Paris Saint-Germain.

« Ramos peut-il devenir le vrai leader du PSG ? Ça va déjà dépendre de son état physique. Aussi il arrive dans une équipe avec des gros noms et tout Sergio qu’il est, avec tout le respect qu’on lui doit à sa carrière, il ne peut pas… Le capitaine c’est Marquinhos ! Sergio Ramos a plus de charisme que Marquinhos et il est sans doute plus leader dans l’âme mais il va arriver dans quel état ? Regardez Boateng à Lyon. Tu vois son niveau par rapport à son palmarès, et tu vois malgré tout que c’est dur… Enlever le brassard à Marquinhos ? Tu n’as pas suffisamment d’emmerdes au PSG en ce moment ?! Tu ne peux pas lui enlever ! Jamais Sergio Ramos ne sera le capitaine de cette équipe ! (…) Je ne comprends pas très bien… Il sera peut-être un des leaders, mais pas LE leader. »