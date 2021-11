Donnarumma / Navas, Lloris salue la gestion de Pochettino

Cet été, le PSG a eu la très bonne idée de faire signer Gianluigi Donnarumma libre de tout contrat après sa non-prolongation avec le Milan AC. Dès lors, Mauricio Pochettino a décidé de mettre en place une véritable alternance entre le dernier Champion d’Europe en titre et la valeur sûre Keylor Navas. Une gestion saluée par Hugo Lloris dans les colonnes du Parisien.

En effet, le dernier rempart de l’Équipe de France estime que Mauricio Pochettino gère à merveille la cohabitation entre ces deux phénomènes : « Lorsqu’on voit le niveau de performance des gardiens du PSG , tous deux décisifs, on peut se dire qu’ils ne sont pas affectés par cette situation. C’est plutôt bien géré par Mauricio Pochettino et son staff. Et surtout, chacun joue des matchs importants. Il n’y a pas un gardien associé à une compétition spécifique, mais une véritable rotation. Au final, c’est vraiment un partage de matches, ».