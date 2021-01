Le PSG est-il reconnu à sa juste valeur ? Les investissements du Qatar sont-ils reconnus comme ils doivent l’être ? Ce sont des débats parmi d’autres générés par les propos de Leonardo dans France Football. Le journaliste Didier Roustan estime que le PSG est trop critiqué. Mais qu’il est parfois aussi critiquable.

“Je trouve qu’on est assez ingrat avec eux. Chaque fois, ils en prennent plein la gueule. Hormis Paris, tout le monde est contre le PSG. Ils ont une part de responsabilité, mais ça ne tient pas qu’à eux. C’est vrai que le PSG peut agacer certains clubs, mais s’ils avaient mieux travaillé ces clubs… Je pense à l’OM, ils n’avaient pas les mêmes moyens mais ils en ont eu, ils ont un potentiel avec un environnement. Monaco a été champion avec un important potentiel de joueurs. S’ils n’avaient pas voulu récupérer 500 ou 600M€ mais vendu juste Mbappé et Bernardo Silva…”, a commenté Didier Roustan sur le plateau de la chaîne L’Equipe. “Le PSG, ils sont exposés, ils font vendre. Paris, c’est toujours compliqué, c’est la capitale, la jalousie, ça va au-delà du football. Après je trouve qu’ils ont aussi commis des erreurs en termes d’image. Je pense que prendre Mbappé et Neymar, les deux à la fois, en 2017, cela a été une erreur vis à vis des autres clubs européens, une erreur y compris stratégique. Avec l’argent de l’un, tu pouvais avoir une équipe équilibrée et être très attractif. Mais ils ne raisonnent pas comme ça. Ils veulent qu’on parle d’eux dans le monde entier. Gagner la Ligue des champions, ce n’est pas leur souci premier. Même sans l’avoir, on parle plus du PSG que de clubs qui l’ont. Parce que Neymar, parce que Mbappé.“