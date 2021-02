Roustan : “Neymar, tu ne pourras pas le changer”

Le sens de la fête et de la nuit, Neymar l’a, c’est ainsi, il n’est pas un couche-tôt, même en période de pandémie et de couvre-feu. Ses tweets nocturnes l’attestent. Le numéro 10 du PSG ne changera pas. Il faut juste l’accepter, comme l’a expliqué le journaliste Didier Roustan.

“Je me vois mal critiquer l’hygiène de vie de Neymar compte tenu de la mienne… mais je ne suis pas un sportif de haut niveau”, a commenté Didier Roustan lors de l’EDS. “C’est vrai que les joueurs sud-américains ne sont pas des gens qui se couchent à 22 heures. Cela fait partie de son équilibre et de son génie, tu ne pourras pas le changer. Je ne suis pas un spécialiste du sommeil mais ça compte dans la récupération, alors si tu passes du temps sur les écrans jusqu’à 3 heures du matin… Le fait est que son hygiène de vie nuit à son physique de footballeur. Je ne le critique pas mais c’est un fait. Leonardo est dans son rôle. Mais si tu ne dors que trois heures avant d’aller t’entraîner et qu’après tu compenses en faisant des siestes, avec des up des down, ça nuit.”