Séverac n’accepte pas la défense de Neymar par Leonardo

“J’ai entendu beaucoup de choses, des lieux communs injustes. Il s’est blessé comme d’autres joueurs. On parle d’hygiène de vie. Mais ça fait un an que personne ne sort ! Neymar, on connait sa vie, son histoire, il est différent sur sa manière d’être. Mais franchement, en termes d’engagement ces derniers temps, il est irréprochable. Il n’y a rien dire.” C’est en ces termes que Leonardo a défendu Neymar au micro de France Bleu Paris. Pour le journaliste du Parisien Dominique Séverac, le directeur sportif du PSG s’est moqué du monde.

“Neymar, le gars est blessé, il en a pour quatre semaines minimum selon le communiqué du club, et à 4 heures du matin il préfère regarder Big Brother au Brésil plutôt que de dormir… Si le sommeil ce n’est pas 50% de la rémission, je n’ai rien compris. C’est culturel ou je ne sais pas quoi… Non ! Le mec a 29 ans, s’il a autant de blessures, tu ne peux pas ne pas parler d’hygiène de vie ! Tout le monde sait qu’il a une propension à la fête, à ne pas dormir, à boire un peu. Ce n’est pas sérieux. Ce n’est pas ce qu’il nous avait promis en arrivant à Barcelone en 2013. Ce n’est pas sérieux quand on voit ce qu’il est devenu en 2021″, a déclaré Dominique Séverac lors de l’EDS.