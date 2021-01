La semaine passée, lors de la victoire face au Montpellier Hérault (4-0), Neymar Jr disputait son 100ème match officiel avec le maillot du PSG. Un cap symbolique qui a été mis avant par le club de la capitale. Outre ce chiffre symbolique, le numéro 10 parisien affiche des statistiques stratosphériques avec un total de 81 buts et 41 passes décisives (décisif à 122 reprises et impliqué sur un but toutes les 70 minutes). Questionné afin de savoir si l’international brésilien faisait partie des meilleurs joueurs de l’histoire du PSG, Olivier Rouyer estime que Neymar Jr est le joueur le plus talentueux de l’histoire moderne du club de la capitale.

“Neymar est-il le joueur le plus talentueux de l’histoire du PSG ? Non, pour moi le plus talentueux c’est Safet Sušić (1982-1991), parce qu’il était extraordinaire balle au pied. Il nous a fait vibrer, moi j’étais son adversaire. C’était un joueur somptueux avec un toucher de balle, une orientation et des coup-francs magnifiques. C’était un joueur qui vous apportait énormément de sensation. Neymar, c’est le plus grand dans le football moderne, c’est sûr”, a souligné Olivier Rouyer sur le plateau de l’Equipe d’Estelle. “Depuis 10-15 ans dans l’histoire du PSG, c’est lui qui nous apporte le plus de satisfaction. Le plus de moment où lorsqu’il est en possession du ballon, il se passe toujours quelque chose. Bien sûr qu’on a de l’émotion avec Neymar. Dans le football moderne, c’est le plus fort, il n’y a rien à faire. Mais même Weah ou Raï. La différence, c’est qu’à l’époque ce n’était pas les mêmes ambitions parce que le PSG se mettait en place. Mais ces joueurs-là nous apportaient des choses absolument extraordinaires. Mais effectivement à l’heure actuelle, Neymar c’est le plus grand.”