Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG affronte la Real Sociedad. A la veille de cette rencontre, Marquinhos et Danilo Pereira ont participé à l’entraînement.

24 heures avant le match retour des huitièmes de finale la Ligue des champions contre la Real Sociedad, les joueurs du PSG s’entraînaient une dernière fois sur la pelouse d’Anoeta. Les 15 premières minutes de la séance d’entraînement étaient ouvertes aux médias. Lors de ce quart d’heure, on a pu faire faire un point sur le groupe de Luis Enrique et se faire une idée sur la présence ou non de Danilo Pereira et Marquinhos pour la rencontre de demain. Absent des terrains depuis le 17 février et une blessure au mollet contractée contre Nantes, le capitaine du PSG avait raté les rencontres contre Rennes (1-1) et Monaco (0-0).

Un groupe au complet pour Luis Enrique

Ce lundi soir, il était bien présent à l’entraînement avec ses coéquipiers sur la pelouse qu’ils fouleront demain lors de la rencontre entre la Real Sociedad et le PSG pour le compte du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Touché à la cuisse lors de la séance de veille de match contre l’AS Monaco, Danilo Pereira avait déclaré forfait pour la rencontre contre les Monégasques. Convoqué par Luis Enrique pour ce match de Champions League, l’international portugais était aussi présent avec ses coéquipiers sur la pelouse d’Anoeta. Le coach parisien a donc pu compter sur un groupe au complet pour la dernière répétition avant le match contre la Real Sociedad. On verra demain si Marquinhos et Danilo Pereira peuvent postuler pour une place de titulaire.