Après le match nul sur la pelouse de Clermont (0-0), le milieu du PSG, Fabian Ruiz, s’attend à un autre visage face à Newcastle.

Le PSG a concédé un match nul frustrant face à Clermont (0-0), à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Titulaire dans l’entrejeu aux côtés de Vitinha, Fabian Ruiz a déçu. Interrogé au micro de Prime Video sur la performance des Rouge & Bleu, l’Espagnol espère voir un autre visage des Parisiens face à Newcastle en Ligue des champions mercredi prochain.

Un duel tactique et intense

« On a joué contre une équipe qui joue bien au ballon. C’était difficile pour gagner ce match et on n’a pas réussi. On n’a pas réussi à marquer ces buts. Il faut corriger les erreurs et s’améliorer. On aura un match important en Champions League (face à Newcastle le 4 octobre). »

Quels ajustements à faire avant la C1

« Je crois qu’il faut analyser nos erreurs, les corriger, essayer de faire mieux et s’améliorer. Pour chaque match, on va essayer de faire mieux pour avoir des occasions et les marquer. »