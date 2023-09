Ce vendredi, de nombreux joueurs du PSG étaient concernés par des matches internationaux. Et certains ont particulièrement brillé.

En cette première trêve internationale de l’année, plus d’une dizaine de joueurs du PSG sont concernés par les matches de sélection. Et ce vendredi, plusieurs Parisiens étaient sur les différents terrains. En Europe, six joueurs des Rouge & Bleu disputaient les qualifications à l’Euro 2024.

Fabian Ruiz brille avec l’Espagne

Opposée à la Géorgie, l’Espagne n’a pas fait de cadeau avec un large succès 7-1. Si Marco Asensio a brillé avant sa sortie sur blessure avant la pause (une passe décisive), un autre joueur du PSG s’est montré à son avantage dans cette rencontre : Fabian Ruiz. Redevenu un joueur important de la sélection depuis l’arrivée de Luis de la Fuente, le milieu de la Roja était titulaire dans l’entrejeu aux côtés de Gavi et Rodri. Et pendant 90 minutes, l’ancien Napolitain a sûrement livré sa plus belle prestation avec l’équipe A de la Roja. Le deuxième but espagnol, marqué par un Géorgien contre son camp, vient de l’un de ses centres. Il a également délivré une passe décisive pour Alvaro Morata et s’est aussi vu refuser un but. Il s’est montré important dans la construction du jeu (92% de passes réussies, 6 ballons récupérés) et a apporté du danger (4 tirs, 1 cadré).

Le média Marca lui attribue la note de 9/10, soit la meilleure du match avec Alvaro Morata auteur d’un triplé : « Fabián a remporté le duel avec Mikel Merino au milieu de terrain et a donné raison à De la Fuente. Il a réalisé un grand match, peut-être sa meilleure performance sous le maillot de l’équipe nationale. Il a joué un rôle clé dans le 0-2, a offert le quatrième but à Morata, s’est vu refuser un but et a eu deux autres occasions qui n’ont pas trouvé le chemin des filets à cause de Mamardashvili (…) Fabián Ruiz, quand il joue, est un dandy déguisé en footballeur. De la Fuente l’a ramené et le joueur que nous avons vu au Dinamo Arena est celui qui a épaté l’Europe avec les U21 en 2019. Une excellente nouvelle pour l’Espagne. » Pour son prochain match, la Roja affrontera Chrypre (mardi à 20h45) dans le cadre des Eliminatoires à l’Euro 2024.

📰 Les médias espagnols dithyrambiques après le match de Fabian Ruiz contre la Géorgie :



« Fabián Ruiz, quand il joue, est un dandy déguisé en footballeur […] le joueur que nous avons vu au Dinamo Arena est celui qui a épaté l'Europe avec les U21 en 2019 » 🧑‍🎨🇪🇸



[@marca |… pic.twitter.com/UVzK4Va6Z4 — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 9, 2023

Skriniar solide, Vitinha timide

Quatre autres joueurs du PSG étaient concerné par une autre rencontre des qualifications pour l’Euro 2024 lors du match Slovaquie / Portugal. Titulaire et capitaine, Milan Skriniar a disputé l’intégralité de la rencontre et s’est montré particulièrement solide malgré la défaite de sa sélection (0-1) avec 6 ballons récupérés et 50% de duels gagnés. En face, Roberto Martinez s’est appuyé sur un seul Portugais du PSG : Vitinha. Placé dans un rôle de relayeur droit, il est resté assez sobre et s’est monté peu efficace dans les duels (1/5 gagné). Il a été remplacé à la 62e minute de jeu par Otavio. Il a reçu la note de 5/10 dans le quotidien portugais A Bola : « Première minute, première occasion manquée, ballon mal renvoyé. Il obtient un coup franc à la 37ème minute, le ballon sort directement, et ses corners ne sont pas toujours bien sortis non plus. Peu inspiré, mais capable de conserver le ballon et de guider le jeu du Portugal en première mi-temps. » De leur côté, Danilo Pereira et Gonçalo Ramos sont restés sur le banc. Auteur d’un sans-faute (5 victoires et aucun but encaissé), la Seleção recevra le Luxembourg lundi pour la suite des Éliminatoires à l’Euro 2024, tandis que la Slovaquie affrontera le Liechtenstein

Manuel Ugarte continue sur sa lancée

En Amérique du Sud, les Éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 ont débuté. Et deux Parisiens étaient concernés par les matches dans la nuit de vendredi à samedi. Marquinhos était titulaire et a disputé l’intégralité de la rencontre lors de la large victoire du Brésil face à la Bolivie (5-1), qui aura vu Neymar devenir le meilleur buteur de sa sélection grâce à un doublé, dépassant ainsi Pelé. Le défenseur du PSG a été très peu sollicité en défense malgré un manque de réactivité sur le but bolivien, comme le remarque Globo Esporte, qui lui attribue la note de 6/10 : « Très peu sollicité en défense. Sur la contre-attaque qui a mené au but bolivien, il a mis du temps à réagir et à prendre l’espace d’Ábrego, mais on ne peut pas dire qu’il ait échoué. » Le Brésil disputera son prochain match mercredi face au Pérou.

De son côté, Manuel Ugarte est resté sur sa lancée. Très performant avec le PSG depuis le début de saison, le milieu de terrain de 22 ans a réussi son match sous les ordres de Marcelo Bielsa. Il a disputé l’intégralité de la rencontre et a reçu un carton jaune lors du succès de la Celeste face au Chili (3-1). Et comme souvent, il a été très précieux à la récupération. « Il a marqué son terrain et a été une source constante d’inspiration. Il continue à progresser dans son jeu », détaille le quotidien El Observador qui lui attribue la note de 7/10. L’Uruguay affrontera l’Equateur dans la nuit de mardi à mercredi.

🎥 Manuel Ugarte en action 👊 avec l'Uruguay 🇺🇾pic.twitter.com/9ZLcWQKHV6 — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) September 9, 2023

Enfin, malgré son statut de remplaçant au PSG, Keylor Navas a participé à la rencontre amicale du Costa Rica face à l’Arabie saoudite avec une victoire à la clé (3-1). De son côté, Cher Ndour est entré à l’heure de jeu avec l’Italie U21 lors du match nul face à la Lettonie (0-0) dans le cadre des Eliminatoires à l’Euro 2025.