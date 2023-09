Erling Haaland pas obnubilé par sa rivalité avec Mbappé

Erling Haaland est l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Beaucoup estiment que le Norvégien sera le visage du football mondial en compagnie de Kylian Mbappé durant les 10 prochaines années. Mais il ne semble pas obnubilé par sa « rivalité » avec le joueur du PSG.

Pendant plus de 15 ans, le monde du football a été bercé par la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, deux extraterrestres qui réalisaient prouesses sur prouesses, des performances de très haut niveau et se partageaient les Ballons d’Or. Les deux joueurs ne sont pas éternels et sont plus proches de la retraite que de leur début de carrière. Depuis quelques années, une nouvelle rivalité émerge avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. Les attaquants du PSG et de Manchester City sont les dignes héritiers du Portugais et de l’Argentin. Beaucoup estiment que l’on devrait revivre une ère de domination de deux footballeurs au talent hors normes durant les 10-15 prochaines années. Interrogé sur son duel avec l’international français, Erling Haaland a expliqué ne pas être obnubilé par ça.

« Je ne parle jamais de moi contre d’autres joueurs »

« C’est ce que tout le monde a l’air de penser. Mais attention, il faut souligner à quel point Messi et Cristiano ont fait des choses insensées. Il faut rappeler aussi qu’ils le font toujours, car même s’ils vieillissent, évidemment, ils restent des joueurs fantastiques. Je me sens privilégié d’avoir pu observer deux champions aussi extraordinaires qu’eux. Mais, pour en revenir à votre question, je ne parle jamais de moi contre d’autres joueurs, ce n’est pas ma façon d’être ni de voir les choses, explique Haaland dans une interview accordée à France Football. Je me concentre sur moi-même, je ne cherche qu’à être meilleur chaque jour, continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais et être la meilleure version de moi-même. Je regarde les performances des joueurs comme Mbappé, Osimhen, Vinicius Jr ? Oui, bien évidemment, car je regarde beaucoup de football à la télé. […]Je suis un passionné de foot, c’est ce que j’aime depuis toujours et on peut dire que ça occupe tout mon temps, que ce soit professionnellement ou dans ma vie.«