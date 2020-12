Kylian Mbappé est un joueur du PSG. L’attaquant (22 ans le 20 décembre) réalise de belles performances sous le maillot du PSG mais aussi celui de l’Equipe de France. Des performances qui lui permettent de taper dans les yeux des meilleurs clubs en Europe. Le Real Madrid est celui qui affiche le plus son souhait de recruter le prodige de Bondy dans les années à venir. Mais une chose est sûre, Kylian Mbappé ne devrait pas rejoindre le Bayern Munich. Karl-Heinz Rummenigge – président du club bavarois – l’a assuré même s’il adore le joueur. “Inenvisageable de signer Mbappé ? Malheureusement oui. J‘adore Mbappé et sa manière de jouer mais on ne pourra jamais le faire venir au Bayern, assure Rummenigge dans une interview accordée au Figaro. De toute façon, il est bien là où il est. Nasser (al Khelaifi, président du PSG) est un bon ami à moi. Je ne viendrai pas l’embêter sur ce sujet.”