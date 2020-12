Forfait hier soir en raison d’une douleur à la hanche, Marquinhos était en tribune pour soutenir – en vain – ses coéquipiers lors de la défaite contre Lyon en Ligue 1 hier soir. Une défaite qui fait perdre sa première place au PSG. Dans une interview accordée au Football Show de BeIN Sports, le capitaine parisien est revenu sur toute l’actualité du PSG. Morceaux choisis.

Gérard Houiller

Marquinhos : “Un message pour sa famille. Nous sommes tous déçus. On a reçu le message ce matin. C’était un homme très important pour le club, qui a marqué l’histoire du club mais de la France aussi. On est tous déçu.“

Sa blessure

Marquinhos : “On travaille sur ma blessure. Il y a encore des gènes au niveau de la hanche. J’ai reçu un coup lors du match contre Istanbul. Je pense que l’on va faire le maximum pour que je revienne le plus vite possible.“

Neymar

Marquinhos : “On ne sait toujours pas la gravité de sa blessure. Il a passé des examens, on verra le résultat. Après le match, on a parlé un petit peu. On espère que ce n’est pas très grave. C’était un coup fort, on a pensé au pire mais après, quelques minutes après le match, on a eu le sentiment que ce n’était pas trop méchant. On va attendre les résultats des examens.“

La défaite contre Lyon

Marquinhos : “C’était une soirée difficile. J’étais au stade. Dès le début du match on a raté beaucoup de ballons. On n’était pas à notre meilleur niveau. Lyon a fait un super match avec beaucoup d’intensité. Ils nous ont mis en difficulté et nous, on n’a pas réussi à surmonter ces difficultés pour gagner ce match. Ce sont des points qui vont coûter cher. Les équipes ne peuvent pas venir ici au Parc et nous prendre des points. On est à la maison, il faut que l’on joue mieux que ça. On ne veut pas que la Ligue 1 soit aussi serrée. Avec les circonstances de la saison, il faut que l’on trouve cette bonne stabilité. On arrive à faire des bons matches mais après on fait un très mauvais match. Pour une équipe c’est important de trouver une régularité. On peut apprendre de nos erreurs pour la suite de la saison.”

Barcelone

Marquinhos : “C’est une grande équipe, un grand adversaire. Ça va être une bonne bataille. Ça va être des matches très difficile. Mêmes s’ils ont des difficultés, ça reste une des meilleures équipes en Europe. D’ici à février, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a tout qui peut changer.”

Finir sa carrière au PSG ?

“J’espère. On sait qu’il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On sait aussi qu’à un moment donné, les années passent et de nouveaux joueurs arrivent. On verra. Il y a des grands joueurs qui ont voulu aussi finir leur carrière ici mais ils ont dû partir. Il y a des joueurs aussi qui ont réussi à finir leur carrière au PSG. Je pense rester le plus longtemps possible ici. Je suis content, ma famille aussi. Mes enfants sont nés ici. Il y a un grand lien pour la vie entre Marquinhos et Paris.”