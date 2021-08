Le PSG s’est construit une armada pour triompher sur tous les terrains. Parmi les renforts on trouve Achraf Hakimi (22 ans), le gros transfert de l’intersaison puisque Paris a dû verser à l’Inter 60M€ pour le signer. Mais il a bien fait, assure le journaliste Bruno Salomon.

“Mon coup de coeur de l’été c’est Achraf Hakimi, et je pense qu’il ne sera pas que le tube d’un été. Il va être un hit toute la saison. C’est la bonne pioche pour le PSG. Je ne suis pas le seul à être “in love” d’Hakimi. On a vu des drapeaux marocains au stade. Il est assez exceptionnel en ce début de saison. Malgré le respect que je dois avoir pour les anciens à ce poste, van der Wiel, Meunier, Jallet, Dani Alves ou Florenzi, et bien franchement Hakimi est ce qu’il y a de plus fort. On comprend mieux les 60M€ dépensés par le PSG. Quasiment sans regarder à la dépense. Ce garçon de 22 ans a mis tout le monde d’accord en quatre matches. Il a une vitesse incroyable, pied gauche, pied droit, il est fort, intelligent, il pue le foot. Toujours disponible. Il est complet. Il va falloir lui trouver un défaut…, oui, défensivement c’est quelque fois les portes de saloon. Mais ce n’est pas grave, quand il y aura Marquinhos à son côté, ça va se refermer. En tout cas, il est clairement le plus en vue en ce début de saison. Vous verrez, on va en parler souvent cette saison. Et quand il y aura Di Maria en milieu droit, ce sera d’une violence extraordinaire ! On l’a vu 15 minutes à Brest et il y a déjà eu but”, a commenté sur France Bleu Paris Bruno Salomon.