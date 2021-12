Sanfourche s’enflamme pour l’année 2021 de Mbappé au PSG

Kylian Mbappé a terminé son année 2021 dimanche soir avec un nouveau doublé lors de la qualification du PSG en 16es de finale de la Coupe de France contre Feignies-Aulnoye (3-0). Avec ce nouveau doublé, l’attaquant (23 ans) a atteint la barre des 43 buts sous le maillot des Rouge & Bleu en 2021. C’est la deuxième fois de suite qu’il marque au moins 40 buts sur une année civile en club (41 en 2020). Un exploit rare puisqu’il faut remonter à 30 ans (1991) pour voir un joueur français le faire. À l’époque, il s’agissait de Jean-Pierre Papin. Des chiffres qui bluffent Philippe Sanfourche.

« Ce n’est pas comme s’il n’y avait pas eu des David Trezeguet, Thierry Henry depuis Jean-Pierre Papin. Ça démontre à quel niveau il est. On a été assommé par des chiffres qui sont délirants ces dernières années avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi où on est monté à des moyennes de 50 ou 60 buts par saison. Mais déjà, quand tu commences à être à ce niveau-là au-dessus des 40 buts et surtout avec une progression constante saison après saison, on voit qu’il est en train d’entrer dans la catégorie des très grands joueurs, où on l’attend en fait, s’enflamme le journaliste sur le plateau de l’Equipe du Soir. C’est-à-dire avec ces chiffres qui sont délirants. Il est en train de se tirer la bourre avec Haaland, Lewandowski. Il est là.«