Sarabia : “C’est très important pour nous de gagner à domicile”

Pour le retour du public au Parc des Princes, le PSG a offert un match spectaculaire à ses supporters. Après avoir largement dominé la première période avec un score de 3-0, les Rouge & Bleu ont eu une frayeur lors du second acte avant de s’imposer (4-2) face au RC Strasbourg, à l’occasion de la 2ème journée de L1. Entré en cours de jeu et buteur, Pablo Sarabia est revenu sur la victoire parisienne au micro de Canal Plus.

“Oui, c’est très important pour nous de gagner à domicile. Je suis content. Les joueurs offensifs ont marqué ? Oui, c’est important que tout le monde marque pour la confiance de chacun et de toute l’équipe. C’est important de continuer à s’améliorer défensivement pour éviter une mauvaise chose. Mais on doit être contents de nous car on a eu les trois points. La concurrence ? Ça sera difficile de jouer, on doit gagner nos minutes car on a beaucoup de bons joueurs, ce sera difficile pour le coach de faire des choix et de jouer à seulement onze joueurs. Son but ? C’était important pour moi car c’est une situation difficile. Je suis très content.”