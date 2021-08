PSG / Strasbourg : Les notes des Parisiens

Après 18 mois d’attente, le PSG a retrouvé son public au Parc des Princes dans une ambiance bouillante. Et pour cette 2ème journée de Ligue 1 face au RC Strasbourg, le club de la capitale voulait obtenir les trois points et faire le spectacle face à ses supporters. Les Parisiens espéraient également profiter des défaites du LOSC (0-4) et de l’AS Monaco (0-1) pour déjà prendre de l’avance sur leurs concurrents. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino a du passer de plusieurs de ses joueurs.

Et les Parisiens n’ont pas perdu de temps. Après 3 minutes de jeu, Abdou Diallo trouve Mauri Icardi qui trompe Sels. À la 25e minute, Kylian Mbappé inscrit le deuxième but parisien. Sur le côté gauche de la surface strasbourgeoise, l’international français voit sa frappe être détournée dans les buts par la tête d’Ajorque. Deux minutes plus tard, le numéro 7 Rouge & Bleu se transforme en passeur pour Julian Draxler (3-0). À la mi-temps, on pense se diriger vers une promenade de santé, mais les hommes de Mauricio Pochettino en décident autrement… Sept minutes après le retour des vestiaires suite à un centre venu de la droite, Kevin Gameiro place une magnifique tête qui trompe une première fois Keylor Navas (3-1). L’attaquant poursuite la tradition des anciens de la maison qui marquent face au PSG… Peu après l’heure de jeu grâce à un centre venu cette fois-ci de la gauche, Ludovic Ajorque réalise un autre coup de tête mais cette fois-ci décisif pour son équipe et ne laisse aucune chance à Keylor Navas (3-2). Et puis… Plus grand chose jusqu’à la 85e minute et le but de Pablo Sarabia après un nouveau travail exceptionnel de Kylian Mbappé (4-2). En fin de match, “San Keylor” sauvera les siens en remportant un face à face devant Waris.

Le Paris Saint-Germain remporte son deuxième match en Ligue 1 autant de rencontre et est provisoirement seul en tête du championnat de France. Rendez-vous vendredi prochain contre Brest au Stade Francis Le Blé avec on l’imagine pas mal de retours !

LES NOTES DE CANAL-SUPPORTERS : Navas : 6 / Hakimi : 6,5 / Kehrer : 6,5 / Kimpembe : 5 / Diallo : 6 / Wijnaldum : 5 / Herrera : 5 / Dina Ebimbe : 5,5 / Draxler : 6 / Icardi : 6 / Mbappé : 8

