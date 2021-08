Direct – PSG / Strasbourg (3-0)

Après 18 mois d’attente, le PSG retrouve son public au Parc des Princes. Et pour cette 2ème journée de Ligue 1 face au RC Strasbourg, le club de la capitale voudra obtenir les trois points et faire le spectacle face à ses supporters. Les Parisiens devront également profiter des défaites du LOSC (0-4) et de l’AS Monaco (0-1) pour déjà prendre de l’avance face à leurs concurrents. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino doit se passer de plusieurs joueurs. L’Argentin a fait un changement par rapport à la victoire face à l’Estac. Eric Dina Ebimbe prend la place de Danilo Pereira au milieu de terrain. Du côté de Strasbourg, l’ancien Parisien – Kevin Gameiro – débute la rencontre.

3e – Le PSG débute parfaitement ce match avec l’ouverture du score de Mauro Icardi, sur un centre parfait d’Abdou Diallo (1-0)

12e – Sur un bon travail de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi a vu sa puissante frappe être détournée par un défenseur strasbourgeois

25e – Kylian Mbappé a inscrit le deuxième but parisien (2-0). L’international français a vu sa frappe être détournée dans les buts par la tête d’Ajorque

27e – Quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé s'est transformé en passeur pour Julian Draxler (3-0)

La feuille de match de PSG / RC Strasbourg

Deuxième journée de Ligue 1 / Samedi 14 août 2021 à 21 heures au Parc des Princes / Diffuseur : Canal Plus Sport / Arbitre : Delajod / VAR : Leonard et Miguelgorry