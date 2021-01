Dominateur sur l’ensemble du match, le PSG s’est logiquement imposé face au Stade Brestois (3-0), dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1, pour la première de Mauricio Pochettino au Parc des Princes. Les Parisiens ont assuré leur victoire en fin de match grâce à un bon retour de Mauro Icardi à la compétition (buteur et passeur décisif pour Sarabia). Cependant les Rouge et Bleu restent deuxième au classement (39 pts) en raison du match nul de l’OL face au Stade Rennais (2-2). Après le match, le dernier buteur du match, Pablo Sarabia, est revenu sur la victoire parisienne, au micro de Canal Plus.

“Un bon Paris aujourd’hui ? Oui, je pense que c’était un match important pour la confiance et pour continuer à travailler avec le nouveau coach. C’était important pour nous, Quel est le style Pochettino ? Il veut avoir beaucoup le ballon et passer sur les côtés. Il y a beaucoup de pressing haut, c’est important d’accepter les idées du coach pour faire le meilleur. Dur de comparer les coaches ? Oui, il y a des choses qui sont pareilles. Mais évidemment, il y a des choses qui sont différentes. On doit travailler, il y a des beaucoup de choses nouvelles et on va essayer d’être meilleur”, a expliqué Pablo Sarabia après le match. “PSG / OM au Trophée des Champions , un match important ? Oui, c’est un match différent contre l’OM. C’est une équipe difficile mais on va bien faire les choses pour gagner la coupe.”