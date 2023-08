Sauf retournement de situation, Neymar devrait bien quitter le PSG

Il y a quelques jours, Neymar avait fait savoir à sa direction qu’il ne souhait pas poursuivre son aventure au PSG. Une déclaration partagée par le club de la capitale qui a indiqué la porte de sortie à son joueur. Le Brésilien est sur le point de s’engager à Al-Hilal.

Un transfert à plus de 120 millions d’euros ?

Selon les informations de Foot Mercato, Neymar et Al-Hilal ont un accord presque trouvé. Une information qui confirme ce qu’avaient annoncé un peu plus tôt L’Équipe et Fabrizio Romano. Alors que certains informations avaient évoqué un transfert de 60 ou 80 millions d’euros, le montant serait bien plus élevé. Il est estimé à près de 100 millions d’euros ajoute Foot Mercato. Le journaliste espagnol Andrés Onrubia Ramos du journal AS parle d’un montant qui pourrait atteindre les 120 millions d’euros grâce à l’inclusion de bonus dans le contrat du joueur. Foot Mercato explique aussi que Neymar a déjà donné son accord pour rejoindre le club saoudien. Sauf retournement de situation, Neymar quitte le PSG et s’envole pour une nouvelle aventure, à l’écart du football européen.

