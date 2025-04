Sélections – Beraldo appelé en renfort avec le Brésil

Alors qu’il faisait partie des rares non-internationaux de cette trêve, Lucas Beraldo rejoindra finalement le Brésil pour disputer la rencontre face à l’Argentine.

Pour cette première trêve internationale de l’année 2025, le Paris Saint-Germain a vu dix-neuf de ses joueurs rejoindre leur sélection aux quatre coins du monde. Et ils sont désormais vingt. En effet, Lucas Beraldo faisait partie des rares non-internationaux encore présents au Campus PSG en ce début de semaine, en compagnie d’Arnau Tenas, Matvey Safonov, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe. Mais, le défenseur de 21 ans a finalement été appelé en renfort ce vendredi avec le Brésil et rejoindra son coéquipier Marquinhos.

Beraldo appelé pour remplacer Gabriel

En effet, lors de la victoire de la Seleção brasileira face à la Colombie (2-1), le défenseur d’Arsenal, Gabriel Magalhães, a été averti d’un nouveau carton jaune synonyme de suspension pour le prochain match des qualifications à la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine. La fédération brésilienne a officialisé l’information via son site internet : « João Gomes, Beraldo, Ederson et Weverton sont convoqués pour le match contre l’Argentine. Le quatuor remplacera Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson et Alisson. Les deux premiers ont reçu leur deuxième carton jaune et devront purger une suspension. Gerson souffre toujours d’une douleur à l’arrière de la cuisse gauche. Alisson, qui a reçu un coup à la tête, va bien et n’a pas de problème médical. Il doit cependant suivre le protocole de la Fifa concernant les commotions cérébrales. Les deux joueurs retourneront dans leur club pour poursuivre le processus de récupération », explique la CBF dans son communiqué. Deuxième provisoire de sa poule après sa victoire face à la Colombie (2-1), le Brésil affrontera le leader, l’Argentine, dans la nuit de mardi à mercredi à Buenos Aires, à l’occasion de la 14e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026.