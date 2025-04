PSG : La course entre Massy et Ris-Orangis pour le nouveau stade

Après de longues semaines et longs mois de feuilleton, la décision des dirigeants du PSG semble prise : le Parc des Princes c’est fini. Ainsi, ces derniers sont à la recherche du meilleur point de chute pour lancer un chantier XXL.

La recherche du meilleur point de chute pour le nouveau stade du Paris Saint-Germain est aujourd’hui au stade des négociations. En effet, de nombreuses villes de la région Île-de-France ont été ciblées, et c’est en Essonne que se joue la finale. Si Massy et Ris-Orangis sont les deux les plus citées aujourd’hui, nos confrères du Parisien affirment aujourd’hui que Massy a les faveurs des dirigeants du Paris Saint-Germain. Nicolas Samsoen, maire de la ville, a livré son sentiment : « Aucune information nouvelle. La seule chose à confirmer, c’est que nous poursuivons les discussions avec le PSG. Nous réfléchissons à la façon dont on pourrait travailler sur les étapes ultérieures si le club de la capitale confirmait son intérêt pour le projet de Massy. Dans l’hypothèse où le sujet avance, j’insiste beaucoup dans mes discussions avec le club sur la nécessité qu’un tel projet se fasse en concertation de toutes les parties prenantes, les riverains, les habitants …« . L’opposition à la Mairie de Massy s’est également confié dans les colonnes du Parisien : « Au conseil municipal de jeudi soir, le Maire a évoqué le sujet« , témoigne Dawari Horsfall, élu d’opposition, très impliqué dans le monde du sport et de l’associatif, avant de poursuivre : « Il a confirmé avoir des échanges réguliers avec le PSG, et il a dit avoir l’impression que Massy était en meilleure position. » Selon l’élu, cette possible implantation du futur stade du PSG à Massy, plus exactement dans la ZAC de la Bonde (70 ha mais seulement 30 ha « urbanisables », le reste étant actuellement classé en terres agricoles) et une partie de la ZAC des Tuileries, suscite de « la curiosité et de l’excitation« .

L’élu de l’opposition avoue ne pas être en faveur du projet, malgré l’avis favorable de la population : « La population voit ça plutôt d’un bon œil, reconnaît Dawari Horsfall. Je n’y suis pas très favorable, bien qu’amoureux du foot. Mais il faut être pragmatique. Rien ne dit que le PSG va vraiment partir de Paris. Si c’est le cas et qu’il s’installe à Massy, est-ce que cela aura de bons impacts pour les Massicois ? Je ne pense pas. Ils ne viennent pas sur un territoire pour faire du social. Par ailleurs, l’impact écologique de ce projet risque d’être infernal, cela va apporter des nuisances. Massy est une ville très connectée avec un réseau routier (A6, A10, N 20) et un réseau ferré important (TGV, RER B et C, la ligne 18 du Grand Paris Express à partir de fin 2027), mais ces axes sont déjà saturés« .

Ris-Orangis toujours en course

Si les informations du Parisien donnent l’avantage à Massy, la ville de Ris-Orangis aurait également le sentiment d’être en bonne position. Si la Ville reste en contact permanent avec les dirigeants du PSG, le Maire Stéphane Raffalli, a préféré lui ne pas s’exprimer à ce sujet. Malgré des arguments solides (plus de 100 ha de foncier « libres immédiatement, de quoi aménager de nombreuses places de parking en cas de forte affluence »), l’argument des transports en commun reste le point noir du dossier Ris-Orangis, comme l’expliquent nos confrères du Parisien : « L’ancien hippodrome et la friche Danone-Lu (les sites proposés par la mairie pour l’accueil du futur stade) sont juste desservis par le T12, un tramway qui traverse l’Essonne entre Massy et Évry-Courcouronnes« . Une source proche du dossier Ris-Orangis tempère tout de même : « Le dossier parfait n’existe pas, souligne une source proche du dossier très favorable au projet de Ris-Orangis. À Massy, le risque de contentieux est considérable avec une partie du site en terres agricoles. Seuls le PSG et Doha ont les réponses, mais leur processus de décision est très compliqué à décoder« .