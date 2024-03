Sélections : Kang-In Lee convoqué avec la Corée du Sud

La trêve internationale approche à grands pas et les listes tombent donc au compte gouttes. Pour la Corée du Sud, sans grande surprise, Kang-In Lee sera mobilisé avec sa sélection dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026 zone Asie.

Le Paris Saint-Germain verra au cours de ce mois de mars nombreux de ses joueurs rejoindre leur sélection respective dans le cadre de la prochaine trêve internationale. Qualifications pour la Coupe du Monde ou matchs amicaux, les enjeux seront différents pour les uns et les autres. En ce qui concerne le numéro 19 du PSG, Kang-In Lee, c’est une place pour le Mondial 2026 qu’il faudra aller chercher avec la Corée du Sud. Sans grande surprise, celui qui a rejoint le club de la capitale au cours du mercato estival 2023 a été convoqué par Hwang Sun-Hong, sélectionneur intérimaire après le licenciement de Jurgen Klinsmann suite à l’échec à la dernière Coupe d’Asie en demi finale face à la Jordanie.

Après avoir battu Singapour (5-0) et la Chine (0-3) en novembre dernier, la Corée du Sud de Kang-In Lee domine le groupe C des qualifications à la prochaine Coupe du Monde de la zone Asie avec 6 points. Dans les semaines à venir, les sud-Coréens affronteront la Thaïlande en match aller retour, deux rencontres comptant pour les 3e et 4e journée des qualifications. La première manche se jouera le jeudi 21 mars 2024 à 12h (heure française) au Seoul World Cup Stadium, et la seconde le mardi 26 mars 2024, à 13h30 (heure française), au Rajamangala National Stadium de Bangkok. Ce après quoi, Kang-In Lee et les autres internationaux retrouveront le Campus PSG, et prépareront, entre autres, les quarts de finale de Ligue des Champions.