A l’occasion de cette trêve internationale, Kang-In Lee est engagé avec la Corée du Sud dans les qualifications Zone Asie pour la Coupe du Monde 2026. Une campagne que le numéro 19 du PSG entame de la meilleure des manières sur le plan collectif et individuel.

Pour la première journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026 de la Zone Asie, la Corée du Sud du Kang-In Lee s’est imposé 5-0 le 16 novembre dernier avec une passe décisive et un but du joueur du PSG. Ce mardi, les sud-Coréens ont eu l’occasion d’asseoir leur domination dans le groupe C de ces qualifications avec une rencontre face à la Chine pour la deuxième journée. Un match qui a rapidement tourné en faveur des hommes de Jürgen Klinsmann. En effet, dès la 11e minute, sur penalty, Heung-Min Son ouvre la marque, avant de creuser l’écart à la 45e minute sur un corner décisif de Kang-In Lee. A la 87e minute, le joueur et capitaine de Tottenham y va aussi de sa passe décisive pour Jung Seung-Hyun qui inscrit le troisième et dernier but de la rencontre. Cette victoire 0-3 en terres chinoises s’est joué avec la recrue estivale du PSG jusqu’à la 83e minute. Le joueur parisien a cédé sa place à ce moment-là à Jeong Woo-Yeong.

Un début des qualifications de la Zone Asie rêvé pour Kang-In Lee et les siens, qui retrouvera le Campus PSG (78) avec le plein de confiance une nouvelle fois, avant de prendre part aux échéances on ne peut plus importantes qui attendent le Paris Saint-Germain.