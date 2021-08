Selon AS le PSG a un œil sur le jeune Javi Serrano

En cette intersaison les jeunes se montrent au PSG et ailleurs. A l’Atlético de Madrid, le milieu de terrain Javi Serrano (18 ans) a été titulaire contre Wolfsburg entre les français Kondogbia et Lemar. Sous contrat jusqu’en 2026, le jeune joueur – à l’Atlético de Madrid depuis 7 ans – répond aux attentes portées sur lui. Au point où il a été remarqué… C’est ce que prétend en tout cas le journal sportif AS. Des clubs italiens et “surtout le PSG” ont un œil sur lui, peut-on lire. Le quotidien madrilène évoque même une approche parisienne en 2020. Mais aujourd’hui, la carrière de Javi Serrano semble s’écrire chez les Colchoneros. D’autant plus qu’il y a cinq années de contrat.