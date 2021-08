L’Estac se prépare à être “costaud” face au PSG

Samedi prochain, à 21 heures, le PSG sera au stade de l’Aube dans le cadre de la première journée de Ligue 1. La victoire sera impérative pour un Paris qui doit se montrer irréprochable dès août pour bien lancer sa reconquête en France. Côté troyen on voudra bien débuter, et bien défendre. L’entraîneur, Laurent Batlles, a remanié son système (une défense à 5) dans cette perspective. Avec l’équipe* – qui devrait démarrer contre Paris – l’Estac a affronté les Girondins de Bordeaux. Score final : 1-1 (buts de Tardieu et Briand).

“Nous avons essayé de mettre en place un système qui nous permet d’être plus costauds. Nous n’avons pas vraiment été mis en danger mais nous avons encore beaucoup de travail à faire”, a commenté Laurent Battles après la rencontre sur le site officiel du club. “Même si c’était une rencontre amicale, nous avons joué de manière compétitive. Nous allons affronter la plus grosse équipe du championnat la semaine prochaine. À nous d’être prêts“, a ajouté Renaud Ripart, désormais attaquant de l’Estac. Le promu se prépare à être “costaud” face au PSG.

*Le onze de Troyes contre Bordeaux : Gallon – Kaboré (Namri, 81e), Azamoum, Giraudon, El Hajjam, Larouci (Alfatahi, 46e) – Chambost (Domingues, 56e), Kouamé (Krastev, 81e), Tardieu (Mazou, 67e), Lumeka (Kukharevych, 56e) – Ripart (Kohon, 81e).