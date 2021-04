Selon Bitton, le PSG va offrir “fromage et dessert, plus café et pousse-café !”

Le programme du PSG est bien chargé. C’est la dernière ligne droite : Manchester City mercredi, Lens samedi en L1, re-City mardi 4 mai, Rennes le dimanche 9, Montpellier en demi-finale de la Coupe de France (12/5), Reims le 16, Brest le 23 et peut-être en plus une finale de la Coupe de France le mercredi 19 mai au Stade de France et peut-être une finale de l’UEFA Champions League à l’Atatürk Olimpiyat Stadı d’Istanbul le samedi 29 mai… Bref, un mois fou peut se dessiner pour le PSG. Le chroniqueur de France Bleu Paris Stéphane Bitton s’attend à un feu d’artifice Rouge & Bleu.

“Je pense que le PSG est prêt pour cette semaine de tous les dangers mais aussi de toutes les conquêtes. Les supporters parisiens ne savent pas encore si Paris conservera son titre de champion de France, mais ceux de Lyon ont compris que ce serait sans eux. Ils ne sont plus que trois (en deux points) pour le titre, dont le PSG qui ne lâche rien. A 22h40 dimanche soir, le Paris Saint-Germain était leader, avec son destin entre ses pieds. A 22h45, Lille était repassé devant. Le LOSC va donner du fil à retordre jusqu’au bout. On a une formidable fin de saison”, a commenté le journaliste sur les ondes ce matin. “La bonne nouvelle c’est que le PSG aborde le sprint final quasiment au complet. Marquinhos sera là, le kid de Bondy aussi. L’infirmerie s’est vidée. Une première depuis bien longtemps. Quand Verratti est là, avec la forme démontrée à Metz; quand Kylian Mbappé est dans un état de forme Ballon d’or par sa qualité et sa volonté; quand Neymar se réserve pour mercredi comme il l’a fait; il y a de quoi être optimiste. Le PSG est prêt pour le festin. Et mon petit doigt me dit que ce ne sera pas fromage ou dessert, mais fromage ET dessert. Avec en plus café et pousse-café !”