Boulleau : “Le Bayern et City appuient aux mêmes endroits, et ça correspond aux forces du PSG”

Le PSG est cette saison une équipe aux multiples visages. Ses atouts sont cependant bien connus. A commencer par les transitions rapides pour aller chercher Kylian Mbappé dans la profondeur. Une façon de procéder qui a fait mal au Barça et au Bayern et qui peut potentiellement réussir contre le Manchester City de Pep Guardiola. “Le Bayern et City sont deux équipes différentes mais presque aux mêmes caractéristiques, finalement ça appuie là où ça fait mal, quasiment aux mêmes endroits. Et ça correspond aux forces du PSG. Donc on peut s’attendre à un même style de match. Je m’attends à une grande prise de profondeur de Kylian Mbappé. Et le réalisme, comme toujours dans ce genre de rencontre, fera la différence”, a commenté Laure Boulleau lors du CFC de Canal Plus.