Felix Brych nommé arbitre du PSG-Manchester City

C’est un arbitre allemand qui dirigera la demi-finale de l’UEFA Champions League PSG-Manchester City au Parc des Princes mercredi prochain (21h, RMC Sport 1) : Felix Brych (45 ans). Il sera assisté de ses compatriotes Mark Borsch et Stefan Lupp. Le quatrième arbitre sera Daniel Siebert. Au VAR on aura Marco Fritz et Bastian Dankert. Felix Brych avait officié lors du PSG-Real Madrid en 2018 (8e de finale retour) pour une défaite 1-2 au Parc des Princes. Auparavant, il avait arbitré un Chelsea-PSG en 2016 synonyme de victoire (1-2) parisienne grâce à des buts de Zlatan Ibrahimovic et Adrien Rabiot. Toujours en 2016, toujours contre des Anglais, mais cette fois en phase de groupes, Felix Brych était au sifflet pour un 2-2 entre Arsenal et le PSG.