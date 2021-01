Après 18 journées de Ligue 1, le PSG n’est pas leader mais dauphin de Lyon avec trois points de retard. Cela faisait longtemps que cela n’était pas arrivé aux Rouge & Bleu. Malgré ce constat, Rudi Garcia – entraîneur de l’OL – place toujours le PSG comme le grand favori pour le titre de champion de France 2020-2021. C’est également le choix d’Opta, célèbre fournisseur de statistiques dans le monde du football. Comme le rapporte Eurosport sur son site internet, Opta a simulé les rencontres à venir du championnat de France, se basant sur plusieurs critères : les qualités offensives et défensives des différentes équipes, les différentes oppositions possibles, et l’historique des clubs sur les quatre dernières saisons. Et selon son étude, le PSG reste le grand favori au titre avec 79,3% de chance d’être champion. Actuellement en tête, Lyon ne compte que 17,9% de chance d’être titré en fin de saison. Opta qui estime que le podium sera composé de Paris, Lyon et Marseille. Lille et Monaco complétant le top 5.

Le classement de la Ligue 1 selon les critères d’Opta