Le PSG a terminé son année 2020 avec sa large victoire contre Strasbourg (4-0). Qui dit fin d’année dit bilan. Sur son site internet, le championnat de France a publié quelques statistiques sur la première partie de saison 2020-2021 même si elle n’est pas vraiment terminée (reste deux matches à jouer). Très prolifique depuis son arrivée, Moise Kean a marqué sept buts en Ligue 1 mais il n’a pas encore délivré de passe décisive. L’Italien est le joueur qui a marqué le plus de buts sans réaliser de passe décisive. Meilleur buteur du championnat avec 12 réalisations, Kylian Mbappé est aussi le remplaçant le plus prolifique de Ligue 1 – à égalité avec Adrien Hunou (Rennes) – avec trois buts marqués en sortant du banc. Troisième de Ligue 1, le PSG est sur le podium de la Ligue 1 à la 17e journée pour la 11e fois consécutive. un record historique pour le championnat de France. Les Rouge & Bleu sont également la première équipe à compter 10 victoires en 17 journées sur huit saisons consécutives. Le PSG totalise 21,15 Expected Goals Against (xGA) pour 10 buts encaissés en Ligue 1 Uber Eats cette saison, soit le différentiel xGA- buts encaissés le plus élevé dans le top 5 des championnats européens (11,15). Avec 10 clean sheets cette saison, le club de la capitale a le meilleur total de match sans prendre de but dans les cinq grands championnats cette saison.