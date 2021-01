Depuis quelques semaines, le nom du défenseur du Real Madrid, Sergio Ramos (34 ans), est associé au PSG. En fin de contrat avec le club madrilène en juin prochain, le défenseur central peut signer dans le club de son choix depuis le 1er janvier. De plus, les négocations autour d’une prolongation de contrat au Real Madrid coincent depuis quelques jours. En effet, selon les différents quotidiens espagnols, les dirigeants merengue auraient proposé un an de contrat supplémentaire à leur capitaine alors que ce dernier souhaiterait une extension de bail de deux saisons. Un désaccord contractuel qui a amplifié la rumeur envoyant Sergio Ramos au PSG.

Cependant, le club de la capitale française ne s’est pas encore positionné sur dossier Sergio Ramos. En effet, comme le rapporte RMC Sport sur son site internet, le PSG serait en retrait dans ce dossier en raison de sa bonne entente avec le Real Madrid. “Selon nos informations, aucune discussion n’a été menée entre le PSG et Ramos. La très bonne entente entre Nasser Al-Khelaïfi, président de Paris, et son homologue Florentino Perez, officierait comme un pacte de non-agression”, précise RMC. Toujours selon le média sportif, les Rouge et Bleu ne se lanceront pas dans le dossier Sergio Ramos tant que l’international espagnol n’est pas officiellement “libre et après en avoir informé le Real.”

Statistiques 2020-2021 de Sergio Ramos*

Liga : 13 matches disputés (1.125 minutes) – 2 buts, 3 cartons jaunes

: 13 matches disputés (1.125 minutes) – 2 buts, 3 cartons jaunes Ligue des champions : 3 matches disputés (270 minutes) – 1 but et 1 passe décisive

: 3 matches disputés (270 minutes) – 1 but et 1 passe décisive Blessures : problème de genou (17-23 octobre), déchirure de fibres musculaires (18 novembre-9 décembre), problèmes gastriques (1er janvier-8 janvier)

*Source : Transfermartk