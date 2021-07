Manchester United “doit vendre” deux stars dont Paul Pogba (28 ans) pour financer ses envies en termes de mercato et continuer ses dépenses somptueuses. Jadon Sancho (73M£ soit 86M€), Raphael Varane (42M£ soit 49M€)… les Red Devils investissent. Et visent désormais l’international anglais Declan Rice (West Ham). Selon The Telegraph, Paul Pogba et Jesse Lingard pourraient être transférés dans cette perspective de recrutement. Sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, le natif de Seine-et-Marne pourrait rapporter 50M€ en cas de vente au PSG, pense t-on en Angleterre. Jesse Lingard, 28 ans, avec une année de contrat également, pourrait lui prendre la direction de West Ham contre 30M£ (35M€). Quoi qu’il en soit les planètes s’alignent petit à petit, et le transfert de Paul Pogba au PSG se dessine de plus en plus, toutes les parties tendant progressivement vers cette issue.