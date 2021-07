Le Real Madrid ne peut pas signer Mbappé cet été (SER)

Le Real Madrid est résigné concernant le dossier Kylian Mbappé, au moins pour cet été. Il lui sera financièrement impossible de recruter l’attaquant du PSG sous contrat jusqu’en 2022 malgré la vente de Raphaël Varane à Manchester United. D’autant plus que le PSG – on s’en doute – n’est pas disposé à lui accorder de facilités. C’est ce que rapporte la Cadena SER en Espagne. Antón Meana a expliqué dans El Larguero que “Madrid avait besoin d’argent même s’il n’était pas ruiné” et que faire Kylian Mbappé cet été lui était “impossible”. Mais “Madrid n’exclut pas d’avoir le téléphone allumé au cas où Kylian et/ou l’émir appellent, parce que la porte lui sera toujours ouverte”, a ajouté le journaliste sur les ondes.

Toujours sur le sujet Mbappé/PSG, Javi Herráez a lui pointé l’importance de la volonté du joueur dans l’affaire : “Je n’imagine pas Mbappé dans les tribunes parce qu’il n’aurait pas prolongé son contrat. Même si tu as de l’argent, ce n’est pas une option. Il faut que le PSG se retrouve dans une situation où il ne peut pas conserver un joueur parce qu’il ne veut pas y rester.” Une hypothèse qui ne semble pas probable aujourd’hui.