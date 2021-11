Sept statues de chèvre en or au Trocadéro pour Messi

Hier soir, Lionel Messi a remporté le Ballon d’Or 2021. Il s’agit de son septième depuis le début de sa carrière. Avec ce succès, il devient aussi le premier joueur du PSG a remporté la distinction individuelle suprême. Pour fêter ça, son équipementier – Adidas – a voulu marquer le coup.

La marque allemande a en effet placé sept statues de chèvre en or sur le parvis du Trocadéro. Des chèvres qui détiennent eux aussi des ballons d’Or. Une belle initiative qui devrait faire plaisir à l’attaquant du PSG.

Seven golden goats have been in front of the Eiffel Tower for Lionel Messi 🐐

(via @adidasfootball) pic.twitter.com/COlJZyP54b

— ESPN FC (@ESPNFC) November 30, 2021