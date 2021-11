Live Ballon d’Or – Qui remportera le trophée ?

Ce lundi 29 novembre 2021 sera marqué par la remise du Ballon d’Or 2021. En attendant la cérémonie qui aura lieu au Théâtre du Chatelet à partir de 20h30, le début du classement commence déjà à être dévoilé sur la chaîne L’Equipe et les noms des joueurs seront dévoilés au compte-gouttes. On rappelle que de nombreux Parisiens et Parisiennes sont en lice pour remporter les différentes récompenses (voir liste ci-dessous) : Ballon d’Or masculin et féminin, Trophée Kopa et Trophée Yachine.

Classement Ballon d’Or masculin

29e César Azpilicueta (Chelsea / Espagne)

29e Luka Modrić (Real Madrid / Croatie)

26e Nicolo Barella (Inter Milan / Italie)

26e Ruben Dias (Manchester City / Portugal)

26e Gérard Moreno (Villarreal / Espagne)

25e Phil Foden (Manchester City / Angleterre)

24e Pedri ( FC Barcelone / Espagne)

Les joueurs du PSG en lice