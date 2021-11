Messi : « Le septième Ballon d’or, c’est extraordinaire »

Lionel Messi a remporté son septième Ballon d’Or ce soir. L’attaquant argentin (34 ans) est le premier joueur du PSG a gagné ce prestigieux trophée sous les couleurs des Rouge & Bleu. Vainqueur en 1995, George Weah était sous le maillot de l’AC Milan lorsqu’il a reçu la distinction individuelle suprême. Après avoir reçu son trophée, L’international argentin a donné son sentiment.

« C’est incroyable d’être là à nouveau. Il y a deux ans, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et me revoilà devant vous. Aujourd’hui, je suis à Paris, je suis très heureux d’être là. J’ai très envie de continuer à me battre. J’espère avoir encore beaucoup d’années devant moi parce que je m’amuse énormément. Je veux remercier tous mes coéquipiers, à Barcelone, Paris et en Argentine. Cette année, j’ai pu atteindre mon rêve, après m’être battu et avoir trébuché. J’ai obtenu ce trophée grâce à ce qu’on a réussi en Copa America. C’est une soirée spéciale pour moi. Parce que ma femme, mes enfants, mes frères sont là. Mon père, ma mère. C’est la première fois que je gagne en étant ici dans cette ville. On va sortir de célébrer ça.«

Lionel Messi qui a souhaité que le Ballon d’Or 2020 – non attribué en raison de la pandémie du Covid-19 – soit remis à Robert Lewandowski, deuxième cette année. « Je veux dire à Robert que c’est un honneur de me battre à tes côtés. Tu méritais ton Ballon d’or l’année dernière. Tout le monde était d’accord. J’espère qu’on va te le donner et que tu l’auras chez toi, parce que tu le mérites.«

L’attaquant du PSG qui a enfin ses prochaines semaines avec le PSG. « Mon meilleur trophée est arrivé en juin (la Copa America, ndlr). C’est ce que je voulais depuis que j’ai débuté avec l’Argentine. Je veux profiter de ce moment et le dédier à mon pays, ma famille. C’est un honneur et un plaisir que ce soit mon ami (Luis Suarez) qui me remette ce prix. C’est le septième Ballon d’or. C’est extraordinaire. J’ai très envie de commencer cette nouvelle étape au PSG et d’atteindre de nouveaux objectifs.«