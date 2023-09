Sergio Ramos avait l’opportunité de prolonger au PSG

De retour au FC Séville, Sergio Ramos avait aussi la possibilité de prolonger au PSG après la fin de son bail, mais l’Espagnol a préféré retourner dans son club de coeur.

Cet été, le PSG a réalisé un mercato de qualité aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Le board parisien a aussi pu se séparer des joueurs aux salaires élevés à l’image de Lionel Messi, Neymar Jr et Sergio Ramos. Concernant le dernier cité, il était arrivé libre de tout contrat à l’été 2021. Après un premier exercice marqué par de nombreux pépins physiques, l’Espagnol de 37 ans était devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de Christophe Galtier. S’il a longtemps été question d’une éventuelle prolongation de contrat chez les Rouge & Bleu, le champion du Monde 2010 a finalement rejoint son club formateur du FC Séville, en difficulté en Liga (20e avec 3 défaites en 3 matches). Une fierté comme l’a exprimé Sergio Ramos, dans des propos rapportés par Marca. « Une journée très spéciale, une des plus merveilleuses, car, au final, rentrer à la maison est très gratifiant, une journée pleine d’émotions. Un jour très spécial et heureux de revenir pour réaliser un rêve, de revenir à la maison après 18 ans. »

« J’ai toujours été une personne qui se laisse guider par ses impulsions »

Pourtant, l’ex-international espagnol avait la possibilité de poursuivre son aventure au PSG pour deux saisons supplémentaires. « J’ai eu l’opportunité de continuer à Paris, même pendant deux saisons de plus, mais je ne l’ai pas saisie. J’ai toujours été une personne qui se laisse guider par ses impulsions, par son cœur, et je n’ai jamais été guidé par l’argent. Et ceux qui disent le contraire ne me connaissent pas. C’est pourquoi il n’était pas logique pour moi d’aller en Arabie saoudite, ni d’aller en MLS, ni d’aller ailleurs qu’ici. J’ai attendu, avec un brin d’espoir, et il est venu à la 93e minute. » À 37 ans, Sergio Ramos va donc vivre le dernier challenge de sa riche carrière dans le club de ses débuts.