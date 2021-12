Il ne reste que deux rencontres au PSG avant la fin de la première partie de saison et donc de la trêve hivernale. Ce dimanche le club de la capitale se déplace à Valenciennes pour affronter à Feignies-Aulnoye (N3, 5e division française) pour la rencontre de 32es de finale de la Coupe de France et devrait compter sur des retours dans son effectif. En effet comme le rapporte Le Parisien sur son site internet, Sergio Ramos a pu enchaîner un deuxième entraînement avec le reste de l’équipe ce vendredi au camp des Loges. Il resterait à voir lors de la séance de ce samedi s’il sera encore présent et si le sensations ressenties sont bonnes. Sa présence pour la rencontre « prend chaque jour un peu plus d’épaisseur. »

L’Espagnol « a maintenant besoin d’éprouver son corps et d’enchaîner les rencontres » tout comme Nuno Mendes qui va mieux lui aussi. L’international portugais « sera certainement disponible et est susceptible de débuter puisque Juan Bernat va déclarer forfait après sa lésion aux ischio-jambiers de la cuisse gauche contractée face à Monaco. » Enfin Julian Draxler et Neymar Jr ne seront toujours pas présents pour cette confrontation… Reste à voir quels seront les autres joueurs que Mauricio Pochettino décidera de faire souffler.