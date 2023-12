Sergio Rico : « Je suis celui qui a le moins souffert »

Le PSG a été ravi de retrouver Sergio Rico au Parc des Princes le 28 novembre dernier à l’occasion de la réception de Newcastle (1-1). S’il est encore loin de retrouver la compétition, le gardien de but parisien a donné de ses nouvelles au cours d’un entretien avec la radio espagnole Cope.

Après son terrible accident avec un cheval à la fin du mois de mai dernier, Sergio Rico est passé par une longue et difficile période. Aujourd’hui, le gardien de but espagnol poursuit sa convalescence depuis Séville, l’occasion pour lui de prendre de son temps afin d’accorder un entretien à nos confrères de la radio Cope et donner de ses nouvelles : « Je vais un peu mieux chaque jour mais je ne suis pas encore à 100% sur le plan médical. Je reste à Séville pour ne pas avoir à prendre l’avion à chaque fois que j’ai besoin de faire des examens ici. J’ai perdu près de 20 kilos après l’accident. Je pesais environ 91-92 kilos. Je suis descendu à 73. Mais maintenant je suis remonté à 88 kilos. J’ai vu les photos à ma sortie de l’hôpital, je ressemblais à un cure-dent …« . Si Sergio Rico est en fin de contrat au mois de juin 2024, le gardien de but du PSG n’a toujours pas de vision claire quant à son retour à la vie de footballeur : « J’écris constamment à mon médecin pour savoir quand il va me laisser reprendre le sport. J’ai hâte de retrouver ma routine, de me sentir comme un footballeur. Mais ce n’est pas entre mes mains. Je respecte les ordres des médecins qui s’occupent de moi et qui m’ont sauvé la vie. J’ai hâte qu’ils m’accordent un peu plus de liberté parce que je me sens bien. Je dors à merveille, comme un bébé !« .

Toujours sur les ondes de la Cope, Sergio Rico a également partagé son sentiment vis-à-vis de son accident et ses souvenirs … qu’il n’a pas : « Je suis même retourné là où ça s’est passé pour essayer de réactiver des souvenirs mais je ne me souviens de rien du tout… Finalement, je suis celui qui a le moins souffert. Je ne me suis rendu compte de rien. Quand je me suis réveillé, ma femme et ma mère étaient là. Le médecin m’a demandé si je reconnaissais ma femme et je lui ai dit oui« .