Sergio Rico s’exprime pour la première fois depuis son accident

C’était il y a plus d’un mois, dans la commune d’El Rocío au sud de Séville (Espagne). Sergio Rico a été victime d’un accident impliquant un cheval. Depuis, il a passé cinq semaines en soins intensifs dont 19 jours dans le coma. Son entourage et son épouse ont donné des nouvelles de son état de santé ces derniers jours. Cette-fois, c’est Sergio Rico qui prend la parole pour la première fois depuis son compte Instagram.

« Je me sens très chanceux »

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont témoigné et envoyé leur amour en ces jours difficiles. Je continue à travailler sur ma rééducation et m’améliore de jour en jour. Je me sens très chanceux. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m’ont témoigné et envoyé leur amour en ces jours difficiles. Encore une fois, je vous remercie tous et j’espère vous revoir bientôt. »

