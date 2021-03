Le FC Bayern, le Borussia Dortmund, Manchester City, Chelsea, Liverpool, le Real Madrid, le FC Porto et le PSG. Voilà le top 8 de la Ligue des champions version 2020/2021. Paris fait-il partie du top 4 de cette brochette d’équipes européennes ? Avant le tirage vendredi midi des quarts de finale de l’UEFA Champions League, le journaliste du Parisien Dominique Séverac a placé le PSG parmi les meilleurs du plateau européen lors de l’EDS. “Le Bayern, City, le Real, et le PSG, voilà mon top 4. Je mets Paris parce qu’au moment des quarts de finale en avril et pour la fin de la compétition ils vont récupérer un joueur d’exception qui s’appelle Neymar. Il peut vous changer une équipe dans une sorte de Final 8 en Ligue des champions. Je me base aussi sur le fait que le PSG a gagné 4-1 à Barcelone. S’ils ont pu faire un match aussi réussi, ils peuvent le refaire deux fois, trois fois, huit fois ! Je mets le PSG dans le top 4 des équipes qualifiées.”