Di Maria : “Ma famille et moi sommes très heureux ici et rien ne viendra effacer notre sourire”

Les banderoles de soutien installées par le Collectif Ultras Paris dans le Virage Auteuil pour le PSG-LOSC ont touché droit au coeur la famille Di Maria, victime d’un cambriolage dimanche soir dans leur résidence de Neuilly-sur-Seine (comme le père de Marquinhos et ses sœurs à Chatou). Angel Di Maria et sa compagne Jorgelina Cardoso ont fait savoir via Instagram leur gratitude. “Merci beaucoup pour le soutien inconditionnel que vous nous portez, à Angel comme à nous. Rien n’entachera le bonheur que nous ressentons d’être à Paris”, a publié Jorgelina. “Merci beaucoup pour le soutien de toujours. Ma famille et moi sommes très heureux ici et rien ne viendra effacer notre sourire. Allez Paris”, a posté Angel Di Maria. Touché par la perte de son père, Sergio Rico a également apprécié la banderole qui lui était destinée (“Sergio, que ton père repose en paix”). Le gardien de but l’a exprimé sur Twitter. “Vous avez touché mon coeur, merci beaucoup à tous les fans pour votre soutien indéfectible”, a-t-il posté. Le PSG est aussi une famille.