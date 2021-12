Sévérac explique pourquoi le PSG peut vendre pour 100M€

On le voit depuis quelques jours, le PSG est au centre des débats et des rumeurs mercato… alors que celui-ci n’a même pas encore ouvert ses portes ! Ce lundi, le club de la capitale a officialisé le prêt de Rafinha vers la Real Sociedad, tandis que la information d’un départ potentiel d’Abdou Diallo vers l’AC Milan prend de l’ampleur ces dernières heures. Pour le journaliste Dominique Sévérac, le club de la capitale peut vendre pour 100M€ et l’explique pourquoi.

« Ce n’est pas impossible que le PSG arrive à vendre pour 100M€. Mauro Icardi par exemple garde une belle côte en Italie, au moins 30M€. Vous ajoutez à cela tous ceux qui jouent moins comme Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Ander Herrera ou encore Layvin Kurzawa. Même Dina Ebimbe, qui joue plus mais il est jeune et on sait que les jeunes joueurs ont une belle côte… Donc avec tout ça, tu peux arriver à 100M€. »