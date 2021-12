Il ne reste plus que quelques jour avant de fêter la nouvelle année… mais aussi le retour du PSG et l’ouverture du mercato hivernal. Depuis quelques jours, le club de la capitale est au centre de l’actualité entre officialisation de prêt – Rafinha du côté de la Real Sociedad – et rumeurs qui se multiplient. Ses bruits concernent autant des arrivées (Pogba, Haaland…) que des départs (Icardi, Kurzawa, Rico…). Parmi les dernières nouvelles, on retrouve le cas Abdou Diallo.

En effet Sky Sport Italia, via son journaliste vedette Gianluca Di Marzio, annonce que le défenseur sénégalais serait l’une des cibles de l’AC Milan suite à la blessure de Simon Kjaer. Des premiers contacts auraient même eu lieu entre lui et le club italien, mais aussi avec le PSG qui serait « ouvert à un transfert. »

Cependant, le média transalpin précise que le prix fixé par les dirigeants parisiens serait considéré comme « élevé » par Milan. Les Rossoneri seraient prêts à acheter Diallo si les Rouge & Bleu « baissent leurs exigences ». Ce serait un bon moyen pour les Milanais d’investir dès maintenant sur un profil qu’il rechercherait activement.